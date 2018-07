34-Jähriger starb nach Drogenkonsum

Ein 34-jähriger Mann aus St. Veit ist nach dem Konsum von Drogen verstorben. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Der St. Veiter ist heuer der achte Drogentote in Kärnten.

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde der Mann am Sonntag von Mitbewohnern leblos in der Küche seiner Wohnung in St. Veit aufgefunden. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos, es konnte vom Notarzt nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Wie die Obduktion bestätigte, starb der Mann an den Folgen der Einnahme von Drogen und suchtmittelhaltigen Medikamenten verstorben. Eine toxikologische Untersuchung ist laut Polizei noch ausständig.

Der St. Veiter ist heuer der achte Drogentote in Kärnten. Erst Ende Juni wurde in Griffen von einem Zeitungsausträger ein lebloser Mann in einem Auto entdeckt. Eine Obduktion ergab Tod durch Drogen - mehr dazu in Mann tot in Auto gefunden.