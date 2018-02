KAC-Stürmer Ganahl ist „Eishockey-Superstar“

Die Fans haben entschieden: KAC-Stürmer Manuel Ganahl hat am Sonntagabend die Wahl zum „Eishockey-Superstar 2018“ gewonnen. Mit 76,56 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen Niki Petrik vom VSV durch.

Gewählt haben die Hörerinnen und Hören des Kärntner Eishockeymagazins mittels Telefon-Voting und Online-Voting. Der 28-jährige Manuel Ganahl stammt aus Vorarlberg , seine Karriere begann der Stürmer beim EHC Montafon und durchlief später die Nachwuchsabteilung des EC Dornbirn. In der EBEL spielte er erstmals in der Saison 2009/10 damals noch bei den Graz 99ers.

APA/GEORG HOCHMUTH

Seit 2015/16 bei den Rotjacken

In der Saison 2015/16 wechselte der Vorarlberger dann nach Klagenfurt zu den Rotjacken. In Klagenfurt trägt er die Nummer 17 auf seinem Dress. Für den Rekordmeister stand Ganahl bisher insgesamt 133 Mal auf dem Eis, dabei erzielte er 36 Tore und steuerte 70 Assists bei.

Im ORF-Theater Klagenfurt wird der heurige „Eishockey-Superstar“ geehrt werden, so wie sein Vorgänger: In der letzten Saison ging der Fantitel an KAC-Stürmer Thomas Koch - mehr dazu in Ehrung des „Eishockey Superstar“ im ORF-Theater.