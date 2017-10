Weltmeisterin zu Besuch bei Radio Kärnten

Die hochkarätige Eurotour Billard ist von Mittwoch bis 8. Oktober zu Gast in Klagenfurt. Die 31 Jahre alte, Welt- und mehrfache Europameisterin Jasmin Ouschan stattete der Radiomannschaft Freitagfrüh einen Besuch ab.

Die wahrscheinlich 200 besten Billard-Spieler und Spielerinnen der Welt treffen in der Sportpark Halle in Klagenfurt an über 20 Tischen aufeinander. Darunter auch der amtierende Weltmeister und Team-Europameister sowie Team-Weltmeister Albin Ouschan als auch mit Jasmin Ouschan, die regierende Europameisterin und Eurotour-Rekordsiegerin - mehr dazu in Billard-Stars bei Eurotour in Klagenfurt.

ORF/Kopeinig

Jasmin Ouschan: Bleibe aktive Billardsportlerin

Ihre Tätigkeit als Mitveranstalterin der Eurotour heiße nicht, dass sie den Ausstieg als aktive Billardsportlerin vorbereite, sagte Jasmin Ouschan: „Ich bin jetzt 31 und noch extremst motiviert und aktive Billardsportlerin. Am Dienstag geht es auch gleich weiter nach Südkorea, ich denke noch nicht dran, aufzuhören. Aber natürlich ist es ganz interessant, da einmal hinein zu schnuppern und etwas anderes kennenzulernen. Es ist spannend, einmal auf der anderen Seite zu stehen.“

Sendungshinweis:

Guten Morgen; 6.10.2017

Die Veranstaltung in Klagenfurt findet im Sportpark im optimalen Rahmen statt, sagte Ouschan. „Es ist eine Top-Halle, wenn ich da reingehe, geht mir das Herz auf.“ Bis Sonntag können die Spiele noch live und bei freiem Eintritt beobachtet werden. Nach wie vor habe Billard bei manchen den Ruf eines Gasthaussports, tatsächlich ist es aber längst eine hochprofessionelle Sportart.

Alison Chang

Nummer 1 der Damen-Weltrangliste dabei

Als besonderes Highlight wird auch die aktuelle Nummer 1 der Damen Weltrangliste, World Games 2017 Siegerin, China Open 2017 Siegerin, Siming Chen, erstmals bei einer Eurotour überhaupt antreten und sie hat sich für dieses Debüt Klagenfurt ausgesucht. Siming Chen wird sowohl im Damen- und Herren-Bewerb antreten.

Ouschan: „Gestern waren wir noch gemeinsam bei der Frau Bürgermeister, heute spielt sie bei den Herren um 13.30 Uhr gegen meinen Bruder Albin in der Siegerrunde. Albin ist ja amtierender Weltmeister, das wird sicher spannend.“

Jasmin: Bruder Albin derzeit der Bessere

Am Samstag, etwa ab Mittag, beginnt dann auch Jasmin Ouschan zu spielen. Auf die Frage, wer denn der bessere Spieler, die bessere Spielerin sei, sagte Jasmin, ihr Bruder spiele aktuell ein Top-Billard: „Er gewinnt aktuell sicher die meisten Matches gegen mich, momentan sehe ich mich nicht auf seinem Level. In den letzten beiden Jahren hat er bei den Herren so ziemlich alles gewonnen, was es gibt und ist auch Weltmeister geworden. Aber wir trainieren gemeinsam und ich lerne auch gerne vom kleinen Bruder.“