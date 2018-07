Rückgang der Arbeitslosigkeit um 11,5 Prozent

Die Kärntner Unternehmen haben volle Auftragsbücher und suchen Mitarbeiter. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni im Vergleich zum Juni 2017 um 11,5 Prozent gesunken. Gleichzeitig steigt der Beschäftigungsstand.

Dass dringend Mitarbeiter gesucht werden, war schon lange nicht mehr der Fall, so der stellvertretende Leiter des Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS) Peter Wedenig. Derzeit haben 220.000 Kärntner einen Job, vor neun Jahren waren es um 11.000 Beschäftigte weniger. Es gebe über alle Branchen hinweg hohen Personalbedarf. Vor allem im Tourismus, aber auch in der Metall- und Industriebranche und Gewerbe. „Wir reden hier von Schlossern Drehern, Technikern Schwarzdeckern, Köchen und Kellnern, da gibt es seit Monaten schon großen Bedarf an Fachpersonal.“

Am meisten Bedarf im Tourismus

Im Tourismus sind derzeit die meisten Jobs zu finden. 375 Arbeitslose wurden im Juni alleine in dieser Branche vermittelt. Das sei aber zuwenig, denn auch in anderen Bundesländern werde nach Tourismusmitarbeitern, vorwiegend nach Köchen und Kellnern, gesucht, sagt Wedenig. „Kärnten entwickelt sich zwar nicht primär zu einem Zweisaisongebiet, aber viele Gebiete versuchen, die Saison zu verlängern.“ Dadurch werde es attraktiver, hier einen Arbeitsplatz zu suchen. Das AMS vermittle hier sehr konsequent und versuche, durch Vernetzung mit anderen Regionalstellen überregional Personal nach Kärnten zu bekommen, so Wedenig.

Was auffällt in den neuesten Arbeitsmarktdaten, auch ältere Arbeitslose über 50 werden wieder vermehrt eingestellt. Allerdings wird es mit zunehmendem Alter immer schwieriger, die Betroffenen zu vermitteln. Grundsätzlich bleibt der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten bestehen. Die Prognosen seien gut, sagte Wedenig, sodass das Jahr 2018 aus der Sicht des AMS ein überdurchschnittlich gutes sein werde.

