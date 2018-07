Quadfahrer stürzte 30 Meter über Böschung

Ein 32-jähriger Steirer ist am Samstag im Lavanttal bei einem Unfall verletzt worden. Er prallte mit seinem Quad gegen eine Leitschiene, wurde vom Fahrzeug geschleudert und stürzte 30 Meter über eine Böschung.

Der Steirer aus dem Bezirk Leoben war am Samstagnachmittag mit einer achtköpfigen Gruppe auf der Vorderwölcher Gemeindestraße talwärts in Richtung St. Gertraud im Lavanttal mit dem Quad unterwegs. Der Steirer bildete den Abschluss der Gruppe. Bei Frantschach geriet er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve auf das Bankett und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitschiene.

Vom Hubschrauber aus geborgen

Der 32-Jährige wurde durch den Aufprall vom Fahrzeug geschleudert und stürzte rund 30 Meter über eine steil abfallende Böschung. Das Quad schlitterte entlang der Leitschiene noch weiter und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt, nach der Erstversorgung am Unfallort musste er mit einem Seil vom Rettungshubschrauber aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden. Er wurde in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.