36-Jähriger stirbt bei Motoradunfall

Ein 36-jähriger Motoradfahrer aus Spittal ist am Samstagnachmittag bei Hermagor mit seinem Fahrzeug tödlich verunglückt. Bei einer Ausfahrt mit zwei Kollegen stürzte der Mann.

Der 36-Jährige aus Spittal an der Drau war mit zwei weiteren Motorradfahrern auf der Weißenseestraße von Weißbriach in Richtung Kreuzberg (Bezirk Hermagor) unterwegs. Als erster der Gruppe kam der 36-Jährige plötzlich zu Sturz, laut Polizei war Eigenverschulden die Ursache. Bei dem Sturz zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.

16-jähriger Mopedfahrer verletzt

Verletzt wurde am Samstag auch ein 16-jähriger Mopedfahrer. Er kam auf einer Gemeindestraße in Maria Saal vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der 16-Jährige wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Durch die Kollision wurde auch eine angrenzende Hausmauer beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.