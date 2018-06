Schnaps ausgegangen: Tankstelle bestohlen

Am Donnerstagabend hat ein 23-jähriger Mann in einer Tankstelle in Klagenfurt mehrere Flaschen Schnaps gestohlen. Ein Zeuge verfolgte ihn zunächst, geschnappt wurde der Mann dann von der Polizei beim Fußball Public Viewing am Neuen Platz.

Der Dieb wurde vom Tankstellenmitarbeiter noch auf dem Tankstellengelände angehalten, worauf es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam. Nachdem ein weiterer Mann dazugekommen war, ging der Tankstellenmitarbeiter zurück in den Shop, um die Polizei zu verständigen. In der Zwischenzeit flüchtete der Täter in Richtung Stadtzentrum, der Zeuge nahm die Verfolgung auf.

Verfolger geschlagen und geflüchtet

Er konnte ihn neuerlich anhalten, woraufhin es auch zwischen diesen beiden Männern zu einer Rangelei kam. Der Täter verletzte seinen Verfolger durch mehrere Schläge und flüchtete. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 23-Jährige aufgrund der genauen Tatbeschreibung im Bereich des Public Viewing von einer Polizeistreife erkannt und festgenommen werden. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert, er wird angezeigt.