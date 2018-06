Arbeiter durch Natronlauge an Augen verletzt

Durch einen Schlauch, der sich beim Abfüllen von Natronlauge aus einem Behälter löste, sind am Montag in St. Veit zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 30-Jähriger wurde von der ätzenden Flüssigkeit an den Augen getroffen.

Gegen 8.00 Uhr waren vier Mitarbeiter einer St. Veiter Firma mit Abfüllarbeiten an einem Laugenbehälter beschäftigt. Sie füllten mit einem Schlauch Natronlauge von einem Ansatzbehälter in einen Lösebehälter. Nach dem Befüllen schwappte der Schlauch aus der Öffnung des Lösebehälters und ein Strahl der Natronlauge traf alle vier Mitarbeiter.

Polizei: Keine Schutzbrillen getragen

Ein 30-Jähriger wurde am ganzen Körper, vor allem aber an den Augen getroffen und schwer verletzt. Natronlauge ist stark ätzend und kann die Augen bis zur Erblindung schädigen. Ein 26-jähriger Kollege des Mannes wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch ein Notarztteam wurden beide in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die beiden weiteren Mitarbeiter blieben unverletzt.

Im Zuge der Erhebungen durch die Polizei St. Veit/Glan wurde festgestellt, dass alle vier Mitarbeiter entgegen der Firmenanweisung bei der Tätigkeit keine Schutzbrillen getragen hatten. Auf Nachfrage des ORF beim Unternehmen bestätigte der Geschäftsführer, dass es strenge Sicherheitsregelungen gebe, deren Einhaltung überprüft werde. Ebenso fänden jährliche Sicherheitsunterweisungen statt. Wie es dennoch zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit untersucht.