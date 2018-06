Vorarlberger Spedition investiert 4,1 Mio. Euro

Das Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss baut seine Niederlassung in Maria Saal bei Klagenfurt aus. 4,1 Millionen Euro werden investiert.

Seit 1992 ist das Logistikunternehmen „Gebrüder Weiss“ in Kärnten tätig. Es liegt zwischen Produzent und Abnehmer und führt Transporte vom Paketdienst bis zu Luft- und Seefrachten durch. Insgesamt laufe die wirtschaftliche Entwicklung gut. Die Kapazitäten am Standort Maria Saal seien nahezu ausgeschöpft, weil immer mehr Kunden im Internet Waren bestellen.

E-Commerce wächst dynamisch

Niederlassungsleiter Markus Ebner sagte, ein ganz besonders dynamisches Wachstum habe der Bereich E-Commerce, wo man auch im Bereich der Endkundenzustellung für online bestellte Waren sehr stark wachse und erfolgreich sei. „Auch die Kärntner Bevölkerung bestellt sehr gerne und vor allem immer mehr online im Internet. Das führt dazu, dass unsere Sendungszahlen bzw. unsere Aufträge in dem Segment überproportional steigen.“

Im Vorjahr wurden von Gebrüder Weiss mehr als 320.000 Sendungen von und nach Kärnten abgewickelt. 20.000 Aufträge entfallen auf Privatkunden und es werden mehr. Geplant ist, zusätzlich 9.000 Quadratmeter Fläche zu schaffen. Unter anderem, um Aufträge noch rascher abwickeln zu können, sagt Ebner: „Wir erweitern sowohl unsere Umschlagskapazitäten, aber auch unsere Logistiklager. Umschlag bedeutet, die täglich für Kärnten benötigten Güter werden kurzfristig umgeschlagen - von der Bahn oder den Lkws, die aus ganz Europa eintreffen, und dann zugestellt werden.“

Lagerung und Versand für Kunden

Logistik bedeute, dass man für die Kunden auch die Lagerung ihrer Produkte vornehme und nach Auftrag des Kunden kommissioniere und versende, so Ebner. Diese beiden Bereiche werden verstärkt. Bis Ende des Jahres soll die Erweiterung des Standortes in Maria Saal über die Bühne gehen. Er wird damit zum bereits vierten Mal in der Firmengeschichte des Familienunternehmens ausgebaut.

Link: