Gewitter brachten Hagel und Abkühlung

Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel sind am Donnerstagnachmittag in Teilen Kärntens niedergegangen. Der Regen brachte auch Abkühlung. Die Feuerwehren stehen in Alarmbereitschaft.

Bis zum Donnerstagabend mussten die Feuerwehrleute nur vereinzelt ausrücken, etwa weil starker Wind Bäume entwurzelt hatte. Heftige Regenfälle gab es am späten Nachmittag vor allem in Oberkärnten und punktuell auch in Unterkärnten. Teilweise ging auch Hagel nieder.

Starkregen am Fußballplatz Dieses Video hat Christian Maierhofer am Fußballplatz in St. Andrä im Lavanttal aufgenommen

Zuvor wurde in Kärnten die 30-Grad-Marke in weiten Teilen Kärntens überschritten. So hatte es am Donnerstagnachmittag in Villach 33 Grad Celsius. Dort war es auch am heißesten. Knapp dahinter lagen St. Andrä mit 32, Ferlach mit 31,8 und Klagenfurt mit 31,5 Grad Celsius. Die Kaltfront, die Kärnten in der Nacht auf Freitag überquert, bringt Abkühlung. Die Temperaturen gehen um bis zu zehn Grad zurück.