Villacher Skaterpark soll überwacht werden

Nach dem Vandalenakt in einem Skaterpark in Villach konnte der Park am Donnerstag wieder freigegeben werden. Unbekannte Täter hatten die Anlage mit Montageschaum besprüht. Die Stadt will nun Kameras installieren.

In der Nacht auf Donnerstag besprühten die unbekannten Vandalen den Skaterpark am Wasenboden in Villach mit Montageschaum. Die Anlage musste vorübergehend gesperrt werden. Nach einer Grundreinigung am Donnerstag konnte der Park wieder freigegeben werden.

Montageschaum basiert normalerweise auf Polyurethan, daher wird er häufig „PU-Schaum“ genannt. Das Material wird meist zum Abdichten verwendet und klebt sehr gut auf vielen Materialien. Wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht abschätzbar, so der Villacher Bürgermeister Günther Albel.

Reinigungsfirma muss Schaum entfernen

Mit einer Sonderschicht sei es den Magistratsmitarbeitern gelungen, sämtliche vorstehenden PU-Spuren zu entfernen. Damit könne der Skaterpark bis auf Weiteres wieder für den Betrieb freigegeben werden. Die restlichen Spuren (Flecken) des PU-Schaums müssen demnächst mittels einer Großreinigung der Anlage entfernt werden. Dafür wird der Skaterpark gesperrt werden müssen.

Die Polizei verfolgt einige Spuren. Die Täter dürften nach bisherigen Ermittlungen bereits für einige Grafitti-Beschmierungen verantwortlich zeichnen, den Montageschaum dürften sie zuvor von einer Baustelle beim LKH Villach gestohlen haben.

Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus im Bereich des Villacher Skaterparks: Gerade erst wurden großflächige Schmierereien von der Stadt entfernt, im Vorjahr wurde die WC-Anlage schwer beschädigt. Laut Bürgermeister Günther Albel sollen nun Videoüberwachungskameras installiert werden.