120 Zeugen bei Drogenprozess

Sechs mutmaßliche Drogenhändler müssen sich seit Dienstag in Klagenfurt vor Gericht verantworten. Zwei Jahre lang sollen sie in Kärnten große Mengen an Drogen verkauft haben. In den nächsten Wochen sollen rund 120 „Kunden“ als Zeugen gehört werden.

Die sechs Männer aus Afrika, im Alter zwischen 19 und 26 Jahren, müssen mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Ihnen wird vorgeworfen, im Raum Klagenfurt im großen Stil Drogen verkauft zu haben. Sie sind laut Anklage Mitglieder einer kriminellen Vereinigung und sollen Hunderte Gramm Kokain, Heroin und Cannabis nach Kärnten gebracht und hier verkauft haben.

Beim ersten Prozesstag am Dienstag leugneten die Angeklagten die Vorwürfe. Sie gaben an, sich nicht einmal zu kennen. Mehrmals machte sie der Vorsitzende des Schöffensenats, Michael Schofnegger, darauf aufmerksam, dass ein Geständnis strafmildernd wirke, doch die Männer bekannten sich weiter nicht schuldig.

Drogenhandel mit Handys abgewickelt

Festgenommen wurden die sechs Männer im letzten Dezember bei einer großangelegten Aktion der Polizei. Bei Hausdurchsuchungen in Krumpendorf und in Klagenfurt wurden fast 100 Mobiltelefone mit etlichen SIM-Karten sichergestellt, dazu Werkzeug zum Aufbereiten und Verpacken der Drogen und mehrere tausend Euro Bargeld.

Den ermittelnden Beamten gelang es, 85 Telefone auszuwerten. Dadurch fanden die Beamten heraus, dass die Telefone zur Organisation der Drogengeschäfte verwendet wurden. Zwischen Wien, Klagenfurt und Krumpendorf wurden so die Drogengeschäfte über einen Zeitraum von fast zwei Jahren abgewickelt.

Großaufgebot an Zeugen geladen

Aus Zeuge gehört wurde am Dienstag ein Bursche aus Klagenfurt. Er gab an, mit einem der Angeklagten nach Italien gefahren zu sein, um Heroin zu besorgen. Er selbst habe dabei einen halben Kilogramm Kokain und Heroin von einem der Männer gekauft.

Mehrere Verhandlungstage stehen noch an. Richter Michael Schofnegger will 120 Abnehmer der Angeklagten als Zeugen hören. An drei Tagen im Juli soll der Verhandlungsmarathon stattfinden.