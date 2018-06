Motorradlenker starb nach Überholmanöver

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Döbriach ist Montagfrüh auf der Millstätter Bundesstraße (B98) bei einem Überholmanöver unter einen Klein-Lkw gerutscht, er kam dabei ums Leben.

Der Motorradlenkter war in Richtung Treffen unterwegs. Laut Aussagen von nachfolgenden Autolenkern habe er in der so genannten Klamm der Inneren Einöde einige Pkws schon vor dem Unfall riskant überholt. Laut Polizei könne man an der Stelle nicht überholen. Beim Einreihen brach das Hinterrad aus, er geriet ins Schleudern und stürzte.

Motorrad in Afritzer Bach geschleudert

Dabei rutschte der Lenker unter einen entgegenkommenden Pritschenwagen und wurde eingeklemmt, sagte Hermann Kogler von der Polizeiinspektion Sattendorf. Der Lkw musste von der Feuerwehr angehoben werden, um den Mann zu bergen. Das Motorrad wurde rund 100 Meter weit in den Afritzer Bach geschleudert. Der 27-Jährige ist seit März bereits der fünfte tote Motorradlenker in Kärnten.

