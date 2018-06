Alpinist auf Eiskarklettersteig abgestürzt

Ein Alpinunfall hat in Kötschach Mauthen am Sonntag für einen Großeinsatz gesorgt. Zwei Männer waren im Bereich eines Eiskarklettersteiges unterwegs. Einer rutschte aus und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die beiden Männer, 51 und 58 Jahre alt aus Hermagor, sind selbst erfahrene Alpinisten und Bergretter, waren laut Polizei bestens ausgerüstet. Sie wollten von der Oberen Valentinalm über den Eiskarrklettersteig aufsteigen. Noch bevor die beiden die eigentliche Kletterwand erreichten, kam es zu dem Unglück.

Beim Zustieg zur Kletterroute, als die beiden noch nicht gesichert waren, rutschte der 58-Jährige plötzlich aus, verlor den Halt und stürzte 20 Meter über eine mit Steinen durchsetzte 40 Grad steile Rinne ab. Er erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Sein Begleiter stieg sofort zum Verunglückten ab, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Chriophorus7 mittels Tau aus dem unzugänglichen Gelände geborgen. Das Unglücksopfer wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.