„Namaste“ bei Yogafestival am Wörthersee

Entspannen und Trainieren an besonderen Orten; unter der Anleitung internationaler Yogis ist an diesem Wochenende in Pörtschach möglich. Bis Sonntag stehen beim Yogafestival „Namaste am See“ zum Beispiel „Stand-up-Paddle“-Yoga und eine Meditation am Pyramidenkogel am Programm.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene - bei „Namaste am See“ soll für jeden Teilnehmer etwas dabei sein. International bekannte Yoga-Lehrer wie David Regelin, Mathieu Boldron, Young-Ho Kim, Meghan Currie, Barbara Noh, Simon Park und Viktoria Egger werden insgesamt 40 Workshops leiten. Sie finden im bzw. vor dem Congress-Center „Wörthersee“ statt.

Yoga am Wasser und am Pyramidenkogel

Frühaufsteher können am Samstag ab 7.45 Uhr mit einer „Guten Morgen Meditation“ im Prana-Zelt entpsannt in den Tag starten. Neben Yoga-Grundlagen stehen spezielle Übungseinheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf dem Programm. So stehen zum Beispiel die Atmung, das Herz und die Schultern im Mittelpunkt; es werden aber auch unkonventionelle „Freestyle“-Techniken präsentiert oder wie man effizient trainiert, ohne sich zu überanstrengen. Wie Yoga und Massagen kombiniert werden könnten und wie man die richtige Balance findet, sind weitere Themen der Workshops.

Doch was wäre Yoga am See ohne das „kühle Nass“ des Wörthersees gleich einzubinden? Beim sogenannten „SUP-Yoga“ führen die Teilehmer die Yoga-Einheiten auf „Stand-up-Paddle“-Boards durch - am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10.45 und 12.45 Uhr. Sonntagfrüh findet ab 7.00 Uhr außerdem eine Meditation am Pyramidenkogel statt.

Weitere Aktionen rund um den See geplant

Einige Wörthersee-Gemeinden setzen auch während des Sommers einen Yoga-Schwerpunkt. Wer das Entspannen und Genießen verbinden möchte hat am 15. Juli und 12. August bei einem „Meditations- und Yoga-Picknick“ am Pirkerkogel Gelegenheit dazu. Am 5. August ist eine Morgenmeditation mit Blick auf den Wörthersee geplant. Austragungsort ist der Pyramidenkogel. Am 10. August findet eine Yogawanderung auf den Pirkerkogel statt.

Als zeitlose Einrichtung entstand in Velden ein eigener „Wörthersee Yogaweg“, der nach dem Aufbau und der Abfolge einer klassischen Yogastunde aufgebaut ist und wo eine „achtsame Wanderung“ möglich ist.

