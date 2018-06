96-Jähriger ließ Großbetrug auffliegen

Ein 96 Jahre alter Mann aus Klagenfurt hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil er mehrfach von einer Firma aus Hamburg kontaktiert wurde. Sie versprach ihm 548.000 Euro auszuzahlen, wenn er für die Spesen aufkäme. Das machte den Mann stutzig.

Der Pensionist wurde von der Firma „Europa Win AG“ aus Hamburg telefonisch, sowie per Brief kontaktiert. Die Betrüger versuchten, ihm 54.800 Euro als Spesen und Steuern für ein Glücksspiel herauszulocken. Dafür versprachen sie, ihm dann 548.000 Euro zu überweisen. Weil der Mann aber an keinem Glücksspiel teilgenommen hatte verständigte er die Polizei, um vorsorglich Anzeige zu erstatten. Vor der Europa Win AG warnen auch deutsche Verbraucherschutzseiten im Internet.

Immer wieder kommt es zu Fällen mit ähnlichen Betrugsmaschen, auf die nicht immer nur betagte Personen hineinfallen. Oft sind hohe Geldsummen im Spiel. Die Polizei rät generell zu Vorsicht und dazu, nicht voreilig Geld - in Aussicht eines vermeintliches Gewinnes - Geld an Unbekannte zu überweisen.

