Foto soll Hinweise zu Tankstellenraub liefern

Jener Räuber, der am Samstag eine Tankstelle in der St. Veiter Straße in Klagenfurt überfallen hat, ist nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei erhofft sich durch ein Foto aus der Überwachungskamera, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, neue Hinweise zur Identität des Täters.

Obwohl das Foto aus der Überwachungskamera nicht von besonders guter Qualität ist sind darauf einige auffällige Merkmale zu sehen, die - laut Polizei - auf die Spur des vermutlich jünger als 30 Jahre alten Täters führen könnten.

LPD Kärnten

Zum Tatzeitpunkt war er mit einem schwarzen Kapuzensweater, blauen Jeans und einem roten, schalähnlichen Tuch bekleidet.

Tankstelle bereis mehrfach überfallen

Hinweise nimmmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt unter der Telefonnummer 059133 – 25 - 3333 entgegen.

Die Tankstelle in der St. Veiter Straße war am späten Samstagabend schon zum zweiten Mal Ziel eines Raubes. Ein Unbekannter bedrohte eine Tankstellenangestellte mit einem Messer mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge. Laut Polizei erbeutete er knapp 2.000 Euro. Der Unbekannte riss das Geld an sich und flüchtete. Die Angestellte blieb unverletzt.

Link: