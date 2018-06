Trampolin- und Freizeitpark für Klagenfurt

In der Klagenfurter Ostbucht nahe des Europaparks soll bis zum kommenden Jahr eine Trampolin- und Freizeitsportanlage entstehen. Investor Hannes Hafner investiert 4,9 Millionen Euro. 35 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Die Freizeithalle entsteht schräg gegenüber von Minimundus. Das wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt bekannt gegeben. Errichter der Anlage ist die Gesellschaft Jump World One. Investor Hafner ist Betreiber mehrerer Biomassewerke in Klagenfurt und Mittelkärnten. In der über 3.000 Quadratmeter großen Halle wird es einen Trampolinpark und eine Parcourstrecke geben. Außerdem sind in der Halle ein Kleinkindbereich, ein Spielplatz und eine Gastronomie untergebracht.

Der Spielplatz im ersten Stock der Halle ist direkt neben der Gastronomie geplant, sagte Projektmanager Christian Tammegger. Dadurch soll es für die Eltern möglich sein, sich zu stärken und gleichzeitig den Nachwuchs im Blick zu behalten.

Jumpworld.One

Hype für Trampolinsport und Parcour

Einen Hindernisparcours für Räder und Skateboards gibt es auf der fast 3.000 Quadratmeter großen Außenanlage. Der Freizeitpark soll das ganze Jahr über geöffnet haben, sagte Investor Hafner: „In ganz Europa merkt man den Hype für Trampolinparks. Die Kinder und Jugendlichen wollen diesen neuen Lifestyle natürlich auch leben. Darum haben wir uns entschlossen, so ein Projekt für Klagenfurt zu entwickeln. Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet, um auch ein Schlechtwetter- und Alternativprogramm für den Tourismus anzubieten.“

Jumpworld.One

Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Schulen

Am Außengelände kann nach Vorstellung der Betreiber auch ein Fahrsicherheitstraining für Kinder stattfinden. Mit Schulen und Verbänden soll es eine Zusammenarbeit geben. Sportvereine und das Olympiazentrum Kärnten sollen auf der neuen Anlage ihr Training absolvieren können.

Das Grundstück, auf dem der Trampolinpark errichtet wird, befindet sich im Besitz der Stadt. Das Baurecht wurde von Jump World auf 50 Jahre gepachtet. Baubeginn ist Ende August. Ziel sei es, die Anlage zu den Energieferien im Jahr 2019 zu eröffnen, hieß es bei der Präsentation der Pläne.