Landhotel Seppenbauer insolvent

Ein Konkurs im Tourismus überschattet die gut anlaufende Sommersaison. Die Betreibergesellschaft des Landhotels Seppenbauer in St. Salvator bei Friesach musste am Montag Insolvenz anmelden. Die Überschuldung beträgt 190.000 Euro.

„Urlaub wie Gott in Kärnten“. Mit diesem Werbeslogan wirbt das Landhotel Seppenbauer um Gäste und Seminarteilnehmer. Erbaut wurde das Hotel mit 36 Zimmern, Seminarzentrum und großzügiger Wellnessanlage von einem Mitglied des Porsche Clans. Neben dem Hotel steht ein Automuseum. Vor zweieinhalb Jahren übernahm ein neuer Pächter mit Tourismuserfahrung das Haus, nun musste dessen Betreibergesellschaft Konkurs anmelden.

Insolvenzursache: Atypisch hohe Betriebskosten

20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind betroffen. Laut Kreditschutzverband von 1870 begründet der Pächter diesen Schritt mit „atypisch hohen Betriebskosten“ wegen der luxuriösen Hotelausstattung. So viel Umsatz ließe sich an dieser - laut Betreiber „touristisch wenig attraktiven" - Lage in St. Salvator nicht erwirtschaften“.

Der Betreiber legte keinen Sanierungsplan vor, die Gründe dafür kennen auch die Kreditschützer nicht. Ebenso offen ist, ob und wann ein neuer Betreiber für den Seppenbauer gesucht wird.