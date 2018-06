Umstellungen im Trainerstab des EC KAC

Beim EC KAC kehrt Christoph Brandner auf seine ursprüngliche Position als Development Coach zurück. Der Finne Jarno Mensonen wird Assistant Coach. Der Vertrag mit Torhütertrainer Reinhard Divis wurde vom Verein nicht verlängert.

Nach der Ernennung von Petri Matikainen zum Head Coach des EC KAC wurden weitere Veränderungen im Trainerstab getroffen. Christoph Brandner, der in der abgelaufenen Saison 2017/18 als Assistant Coach arbeitete, kehrt wieder in seine Position als Development Coach zurück. Diese hatte er bei den Rotjacken bereits von 2014 bis 2017 inne. Der 42-Jährige verantwortet damit wieder die zentrale Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich.

Gemeinsam mit Dieter Graf-Neureiter wird Christoph Brandner auf individueller Ebene mit den größten Talenten in der Organisation arbeiten. Deren Fokus wird auf der Begleitung der jungen Spieler zwischen Farmteam zur Kampfmannschaft liegen. Grundsatz dieser Arbeit im Development-Bereich ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl Aspekte der Entwicklung am Eis als auch abseits davon beinhaltet. Der Wirkungsbereich von Christoph Brandner erstreckt sich damit auch weiterhin bis in die Kampfmannschaft hinein.

Vertrag mit Reinhard Divis nicht verlängert

Neuer Assistant Coach in der Kampfmannschaft der Rotjacken wird Jarno Mensonen. Der Finne kam 2008 als Co-Trainer des HC Innsbruck in die Liga. Seit 2009 arbeitete er durchgehend als Head Coach, zunächst in Innsbruck, danach in Italien (HC Eppan Pirates, HC Gherdëina) sowie in seiner Heimat Finnland (Imatran Ketterä). Der heute 47-jährige Trainer wird beim EC-KAC im kommenden Spieljahr Head Coach Petri Matikainen in seiner Tätigkeit unterstützen.

Dem zukünftigen Trainerstab der Klagenfurter nicht mehr angehören wird hingegen Reinhard Divis. Österreichs einstmals erster Legionär in der NHL fungierte in den vergangenen drei Saisonen als Torhütertrainer des EC-KAC und baute parallel dazu das Torhüter-Ausbildungsmodell der Organisation auf. Sein mit Ende der Saison 2017/18 ausgelaufener Vertrag wird seitens des Klubs nicht mehr verlängert.