PKW auf Bahngleis: Betrunkener mit Riesenglück

Sonntagnacht ist ein betrunkener Mann in Krumpendorf falsch abgebogen und mit seinem PKW auf einem Bahngleis gelandet. Er dachte, er sei richtig unterwegs. Der Mann hatte großes Glück. Ein Lokführer konnte noch rechtzeitig bremsen.

In Krumpendorf hatte ein 38 Jahre alter Mann Sonntagnacht gegen 22.50 Uhr großes Glück. Er wollte mit seinem PKW von einer Gemeindestraße auf eine andere Gemeindestraße abbiegen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung bog er aber zu früh ab und landete auf den Bahngleisen. Der PKW blieb nach einigen Metern stecken. Ein auf demselben Gleis mit Schritttempo in Richtung Villach fahrender Güterzug konnte vom Lokführer noch 30 Meter vor dem PKW angehalten werden.

Unfall hätte tödlich enden können

Der Zug war wohl aufgrund eines Haltesignals nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Normalerweise fahren Züge in diesem Bereich mit teils weit über 100 Kilometern pro Stunde vorbei. Der 38jährige ist Frühpensionist und der Polizei in Krumpendorf bereits bekannt. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest zeigte rund zwei Promille an. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen. Sein Wagen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf geborgen. In der Zeit von 22.50 bis 23.35 Uhr war die Südbahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt. Der 38-jährige wird angezeigt.