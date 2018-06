Keine Angst vor der Digitalisierung

2018 wurde von der Kärntner Landesregierung zum Digitalen Jahr ernannt. Der Ausbau der Breitbandtechnologie in jeder Gemeinde und jedem Tal soll forciert werden. Noch wichtiger sei aber ein Umdenken bei Unternehmern und Dienstnehmern.

Denn die Digitalisierung trifft uns alle, und das schon heute und nicht erst morgen. War es früher üblich, dass man als gut ausgebildete Kraft in einem Unternehmen bis zur Pension arbeiten konnte, so ist dieses ungeschriebene Gesetz seit der Digitalisierung Geschichte.

Arbeitsmarkt als Quelle der Möglichkeiten

Das behauptet zumindest Ali Mahlodji, einer der profiliertesten Digitalierungs-Experten in Österreich. Die Menschen müssten lernen, den Arbeitsmarkt als eine Geschichte der Möglichkeiten zu sehen, etwa zehn verschiedene Jobs am Weg zur Pension seien die Zukunft. Im kreativen Bereich oder dort wo es auf Emphatie und Menschlichkeit ankomme, sagt der Experte.

Markus Bliem ist in der Landesregierung Leiter der Stabsstelle für strategische Landesentwicklung und für das digitale Jahr 2018 verantwortlich. "Einerseits möchte man die Augen öffnen, welche Chancen es gibt, in Kärnten erfolgreich zu sein. Aber auch, was heißt es für den Arbeitsmarkt der Zukunft auch das ist ein Thema, so Bliem.

Technik positiv nutzbar machen

Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt grundlegend ändern, da es durch diese technische Revolution zu einem strukturellen Bruch komme. Angst vor der Digitalisierung sei aber unangebracht, denn es würden unzählige neue Jobs entstehen, so Bliem. „Es geht darum, dass man damit umgehen lernt und dass man demgegenüber offen ist und lernt sich weiterzuentwickeln“, so Bliem. Der Mensch sei immer im Fokus und der wesentliche Faktor, sich die Technik positiv nutzbar zu machen, so Bliem

Veranstaltungen und Workshops

Die Digitalisierung bringe viele Vorteile mit sich, die bei zahlreichen Verantaltungen und Workshops, auch in Schulen, unter das Volk gebracht werden sollen. Laut Politik sei Kärnten technisch bereits sehr gut unterwegs, nun gehe es darum, dass die Digitalisierung in den Köpfen der Bevölkerung ankommt. Das ist das Ziel des Digitalen Jahres 2018.

