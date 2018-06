Wunsch: Kärnten soll mehr mit Holz bauen

Anlässlich der bevorstehenden „Woche des Waldes“ wünschen sich Vertreter der Forstwirtschaft, dass mehr mit Holz gebaut werde. Vor allem im öffentlichen Bereich hinke Kärnten hinterher. Die Politik zeigt sich gesprächsbereit.

Leopold Schachelt von Pro Holz forderte bei der Auftaktpressekonferenz am Freitag von der Politik Taten statt Lippenbekenntnisse. Kärnten sollte ein Holzmusterland werden, sagte er. Man müsse das an Gebäuden, Brücken oder auch Holzleitschienen sehen. „In Verbindung mit dem Land möchte ich eine Gesamtstrategie erarbeiten und rasch umsetzen.“

30.000 Menschen leben vom Holz

Für den neuen Agrarreferenten Martin Gruber (ÖVP) sind noch einige gesetzliche Fragen offen. Ungeklärt sei etwa noch, wieviel Holz im mehrgeschossigen Wohnbau eingesetzt werden darf. Grundsätzlich halt er es für sinnvoll, mehr Holz beim Bau von öffentlichen Gebäüden und Wohnhäusern einzusetzen: „Das wird Zeit benötigen, aber die, die mit am Tisch sitzen sind sich einig, dass das Ziel sei, mehr Holz im öffentlichen Bau einzusetzen.“

30.000 erwerbstätige Menschen vom Bauer bis zum Tischler leben in Kärnten vom nachwachsenden Rohstoff Holz leben. Die Sägewerke und Forstwirte seien oft in abgelegenen Gebieten angesiedelt und würden dort wesentlich zur Erhaltung des ländlichen Raumes beitragen, so Schachelt. Die Holzindustrie sei die einzige Branche, die auf dem Land geblieben sei. „Dort sind auch die Zimmerer, die Tischler und die Papier- und Zellstoffindustrie.“

92 Euro pro Festmeter Holz

Für mehr Einsatz von Holz in der Bauwirtschaft müsste auch mehr Holz aus Slowenien und Italien importiert werden. Schon jetzt werden in Kärnten pro Jahr nur zwei Millionen Festmeter geschlägert, drei Millionen werden aber allein für den Bau und die Energieversorgung benötigt. Landwirtschaftskammerpräsident Johann Mößler betont, in Zeiten einer Hochkonjunktur müsse auch der Holzpreis steigen, was aber nicht der Fall sei. Er liegt derzeit bei 92 Euro pro Festmeter. Dann würden auch mehr Landwirte bereit sein, Holz zu liefern.