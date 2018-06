Messer in Plastiksack: Koch schwer verletzt

In einem Plastiksack hat ein 19-jähriger Koch am Mittwoch in Bad Kleinkirchheim drei Messer nach der Arbeit zu seiner Wohnung getragen. Dort angekommen stolperte er über die Türschwelle und fiel auf den Sack und eines der Messer. Der junge Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde.

Der 19-jährige Koch aus Ungarn absolviert derzeit in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) die Probezeit in einem Betrieb. In dieser Zeit verwenden Köche üblicherweise ihre eigenen Messer. Nach der Arbeit ging der Koch zur Wohnung seiner Mutter in Bad Kleinkirchheim, drei seiner Messer trug er in einem Plastiksack bei sich.

Nachdem er die Wohnungstüre aufgesperrt hatte, stolperte der 19-Jährige über die Türschwelle. Er stürzte und fiel mit dem rechten Oberschenkel auf die Klinge eines Messers. Mit einem Stoffband versuchte der junge Mann die stark blutende Wunde bis zum Eintreffen der Rettung abzubinden. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.