Eine halbe Million Batterien landet im Müll

In der Landeshauptstadt Klagenfurt werden jedes Jahr etwa 500.000 Batterien und Akkus in den Altstoffsammelstellen entsorgt. Ein Großteil davon wird wiederverwertet. Von den Batterien gehen aber auch Gefahren aus.

Erst vor wenigen Tagen ist in Tainach eine Mülldeponie in Flammen aufgegangen. Auslöser dürfte vermutlich ein Kurzschluss einer entsorgten Batterie gewesen sein. Deshalb wird empfohlen, dass Batterien an den Polen abgeklebt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden, so Karl Weger von der Abteilung Entsorgung in Klagenfurt. In den Sammelstellen werden abgegebene Batterien in Spezialfässern in abgetrennten Räumen gelagert.

Wertvolle Rohstoffe wiedergewinnen

Die Entsorgung von Batterien und Akkus sei in Klagenfurter Altstoffsammelstellen gratis, hieß es am Dienstag. Im Restmüll sollten sie nicht entsorgt werden. Lithium-Batterien und -Akkus sind bis zu 75 Prozent recycelbar. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe wie Kobalt und Nickel, die durch Recyclingverfahren wiedergewonnen werden. Vor der Abgabe sollten Batterien und Akkus aus Elektrogeräten nach Möglichkeit entnommen werden.