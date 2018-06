Eine Österreicherin beim heurigen Wettlesen

Beim heurigen Wettlesen um den Bachmann-Preis in Klagenfurt wird ab 4. Juli eine österreichische Autorin unter den 14 Teilnehmern sein: Die 1990 in Wien geborene Raphaela Edelbauer. Mit Insa Wilke und Nora Gomringer gibt es heuer zwei neue Jurorinnen.

Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur vom 4. bis 8. Juli werden heuer mit der 19. Klagenfurter Rede zur Literatur eröffnet. Feridun Zaimoglu, er gewann 2003 in Klagenfurt den Preis der Jury, widmet sich in seiner Rede dem „Wert der Worte“. Die Reihenfolge der Lesungen wird ebenfalls am Eröffnungsabend ausgelost. Am 8. Juli wird dann zum 42. Mal der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Insgesamt werden fünf Preise vergeben, mit 25.000 Euro am höchsten dotiert ist der von der Stadt Klagenfurt gestiftete Bachmann-Preis.

Bewährt hat sich auch die nunmehr 30-jährige Kooperation mit 3sat: Alle Lesungen und auch die Preisverleihung werden wieder live im Fernsehen übertragen. Alle Informationen, Texte, Autorenporträts und auch die Diskussionen sind im Internet auf bachmannpreis.ORF.at nachzulesen.

Neun deutsche Autoren im Rennen

Das Starterfeld ist heuer bundesdeutsch geprägt. Neun Literaten kommen aus Deutschland, zwei aus der Schweiz und je eine Autorin stammt aus der Türkei bzw. aus der Ukraine, Raphaela Edelbauer ist die einzige österreichische Autorin im Rennen - mehr dazu in Die Autoren 2018. Mit je sieben Frauen und Männern herrscht Geschlechterparität. „Es sind arrivierte Autoren dabei, aber auch unbeschriebene Blätter, das macht Klagenfurt aus“, sagte am Montag Organisator Horst Ebner.

Autorinnen und Autoren Bov Bjerg, D

Martina Clavadetscher, CH

Özlem Özgül Dündar, TUR

Raphaela Edelbauer, A

Stephan Groetzner, D

Joshua Groß, D

Ally Klein, D

Stephan Lohse, D

Lennardt Loß, D

Tanja Maljartschuk, UA

Anselm Neft, D

Jakob Nolte, D

Coranna T. Sievers, D

Anna Stern, CH

Die 28-jährige Raphaela Edelbauer lebt in Wien und liest auf Einladung von Klaus Kastberger. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst bei Robert Schindel und Philosophie an der Uni Wien. Im Februar gewann sie den Rauriser Literaturpreis für ihr Prosadebüt „Entdecker. Eine Poetik.“. Zur Zeit arbeitet Edelbauer an ihrem ersten Roman „Das flüssige Land“. Ebenfalls in Wien lebt die Autorin Tanja Maljartschuk, sie kommt ursprünglich aus der Ukraine.

Zwei neue Jurymitglieder

Neu sind heuer zwei Jurymitglieder: Nora Gomringer und Insa Wilke. Meike Feßmann und Sandra Kegel verließen die Jury. Gomringer war selbst Teilnehmerin beim Bachmannpreis und gewann den Hauptpreis im Jahr 2015 - mehr dazu in Gomringer gewinnt Bachmannpreis.

Die Teilnehmer des Literaturkurses für junge Autorinnen und Autoren, der von 1. bis 4. Juli stattfindet, sind Dana Buchzik, Svenja Viola Bungarten, Thilo Dierkes, Olga Galicka, Svenja Gräfen, Gorch Maltzen, Valentin Moritz, Ronya Othmann und Jochen Veit.

Autoren 2018 offiziell vorgestellt

Am Montag wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offiziell vorgestellt. ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard und 3sat-Redaktionsleiterin Petra Gruber präsentierten gemeinsam mit den Kooperationspartnern (Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Land Kärnten, BKS-Bank und Kelag) die heurigen Schwerpunkte.

Der Stellenwert der Literaturveranstaltung sei im deutschsprachigen Raum groß, sagte Landesdirektorin Karin Bernhard. Via Internet habe das Wettlesen mittlerweile ein Millionenpublikum. Die Tage der deutschsprachigen Literatur seien auch nach mehr als vier Jahrzehnten eine Herausforderung. „Gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt und den Partnern kann ein Literatur-Wettbewerb geboten werden, der international beachtet wird und zugleich auch den deutschen Sprachraum immer mehr verbindet.“

Eine Stadt im Literatur-Fieber

Wie jedes Jahr wird versucht, den Bachmann-Bewerb in die Stadt Klagenfurt „hineinzutragen“. Dazu gibt es ein Public-Viewing und weitere Veranstaltungen im Lendhafen, die „Kritik der Kritik“ abends nach den Lesungen im „Magdas Lokal“, weitere Ausstellungen und Lesungen. In der Innenstadt werden wieder Zitate-Transparente aufgehängt und Liegestühle aufgestellt. Letztere tragen dieses Jahr das Ingeborg-Bachmann-Zitat „Alles ist eine Frage der Sprache“ aus „Das dreißigste Jahr“.

Die Tage der deutschsprachigen Literatur sind deswegen auch für die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) eine besondere Zeit im Jahr: „Die Stadt geht über von Menschen, die sich mit Literatur beschäftigten.“

