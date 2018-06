Geburtstagsrakete löst Brand aus

Eine Feuerwerksrakete, die bei einer Geburtstagsfeier abgeschossen worden ist, hat am Sonntagabend in Selpritsch bei Velden eine Gartenhecke in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt.

Es sollte der krönende Abschluss einer Geburtstagsfeier werden: Gegen 21.30 Uhr entzündete ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt auf einer Straße in Selpritsch eine Feuerwerksrakete. Die Rakete hatte der Mann senkrecht in einer Glasflasche aufgestellt. Gleich nach dem Start änderte der Feuerwerkskörper allerdings seine Flugrichtung.

15 Meter Hecke in Brand

Nach wenigen Metern Flug landete die Rakete in einer Thujenhecke des Nachbarn. Der Feuerwerkskörper entzündete sofort die Hecke, der Brand breitete sich rasch auf eine Länge von rund 15 Meter aus. Die Feuerwehr Velden musste ausrücken, die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Dem 60-Jährigen droht nun eine Anzeige. Denn das Abschießen von Feuerwerkskörpern der Klasse II ist im Ortsgebiet verboten. Derzeit ermittelt die Polizei, welche Rakete der Mann in die Nachbarhecke schoss. Auch ein Brandexperte wurde hinzugezogen, er soll klären, warum die Hecke so schnell Feuer fing.