Ensemble Porcia startet mit Theaterwagen

Traditionell startet das Ensemble Porcia mit dem Theaterwagen in die vorgezogene Sommersaison, heuer mit Carlo Goldonis „Ein Diener zweier Herren“ durch Kärnten. Der eigentliche Komödiensommer ab Mitte Juli zeigt heuer heuer italienische Komödien.

Am Freitag wurde in Spittal an der Drau das heurige Programm vorgestellt, gleich darauf folgte in Gmünd die offizielle Premiere des Theaterwagens. Nach französischen, englischen und deutschsprachigen Stücken in den vergangenen Spielsaisonen, spielt das Ensemble Porcia unter Intandantin Angelica Ladurner heuer ab 13. Juli italienische Komödien.

113 Vorstellungen bis 31. August

Unglaubliche 113 Vorstellungen spielt das Ensemble bis 31. August. Insgesamt sind es sechs Produktionen die am Spielplan stehen: Zu Goldonis „Ein Diener zweier Herren“ am Theaterwagen kommt mit der Eröffnungspremiere im Schloß Porcia am 13. Juli ein weiterer Goldoni und zwar „Krawall in Chiogga“. Dazu gibt es „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo, „Don Camillo und Peppone“, sowie eine Bühnenfassung des Filmklassikers „Buona Sera Mrs. Campell“ und für die kleinen Theaterbesucher gibt es „der kleine Drache Grisu“.

Intendantin Angelica Ladurner: „Seit es Porcia gibt, steht es für die Komödie durch die Jahrhunderte. Wir spielen eben auch klassische Komödie, zwei Goldonis heuer. Wir spielen aber auch die ganz moderne Komödie, im Prinzip zwei Uraufführungen heuer. Und dann schaut man, dass sich das schön auffächert: Komödie, lachen durch die Zeiten.“

80 Mitarbeiter sorgen für reibungslosen Ablauf

Im Sommer wird das Ensemble Porcia zu einem großen Mittelbetrieb, denn nicht nur 24 Schauspieler sind am Werk, zusammen mit allen Menschen hinter den Kulissen, arbeiten an die 80 Menschen am reibungslosen Ablauf der Spielzeit, sagte Porcia Präsidentin Andrea Samonigg Mahrer: „Es gibt ja ganz, ganz viel rund herum. Es sind ja nicht nur die Schauspieler, es ist ja auch das Bühnenbild, die Kostüme, die Maske und auch die Intendanz. Da braucht es alles, was ein normaler Betrieb so braucht: Die Buchhaltung, das Rechnungswesen, den Kassierer, die Assistenz. Mit der Datenschutz-Grundverordnung müssen wir uns auch auseinander setzen.“

Porcia ist ein Unternehmen, das trotz aller Produktivität dazu da ist, mit viel Herz und Scherz Freude zu bereiten. Porcia Intendatin Angelica Ladurner zu Goldonis „Ein Diener zweier Herren“: „Ich bin eigentlich Dienerin meines Ensembles und des Theaters. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, dass Theater Freude macht in der Liebesbeziehung zwischen Publikum und Bühne, also zwischen dem Publikum und den Schauspielern. Wenn ich eines davon vergesse - und etwa sage, es ist mir gleich, ob es dem Publikum gefällt oder wenn ich sage, ich will nur, dass es dem Publikum gefällt und wir sind nicht glücklich, weil wir nicht die beste Arbeit leisten durften, die wir können - dann ist es auch für Nichts.“

