Bleiben Fußballfreuden ohne Verkehrschaos?

Seit Tagen laufen im Wörtherseestadion die Vorbereitungen auf das Aufeinandertreffen der National-Elf mit WM-Sieger Deutschland. Ein Verkehrschaos, wie beim Cup-Finale vor rund einem Monat, soll diesmal ausbleiben.

Zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft findet an diesem Samstag das Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland statt. Wenn es nach Sportpark-Leitung und Polizei geht, sollen Vorfälle wie beim Cup-Finale ausbleiben. Damals gab es kilometerlange Staus bei der An- und Abreise und Zuschauer, die verspätet zum Spiel kamen. Der Ärger mancher Fußball-Fans war groß - mehr dazu in Cupfinale Salzburg gegen Graz im Stadion.

Sportpark: Fußballfans sollen zuerst zum Hafenfest

Die Schuld sieht Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler aber nicht beim Verkehrskonzept des Stadions: "Grundsätzlich ist es so, dass die Autobahn ab Graz eine Tunnelbaustelle ist. Überall wird gestaut, wir appellieren an alle Zuschauer im Stadion - es ist ja gleichzeitig Hafenfest: Geht dorthin, macht euch einen schönen Tag und kommt dann mit dem Shuttle entspannt zum Stadion. Dann wird es auch klappen. Wenn alle zusammenhelfen, wird es ein tolles Spiel werden.“

APA/Robert Jäger

Die Shuttlebusse beim Ländermatch fahren von den Auffangparkplätzen - etwa bei Minimundus oder bei der Autobahnabfahrt August-Jaksch-Straße - im Zehn-Minuten-Takt direkt zum Stadion.

Ruhiges Match mit Familienpublikum erwartet

Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im ausverkauften Wörtherseestadion sein, sagte Einsatzleiter Markus Tilli. "Seitens der Fanbewegungen erwarten wir keine Probleme, bei einem freundschaftlichen Länderspiel ist durchwegs mit Familienpublikum zu rechnen. Der Anteil an Risk-Fans, sprich Hooligans, wird eher gering sein.“

Einlass ist ab 16.00 Uhr, Spielbeginn um 18.00 Uhr. ORF 1 und Radio Kärnten übertragen das Spiel live.

Link: