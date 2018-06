National-Elf tritt gegen Deutschland an

Am Samstag ab 18.00 Uhr tritt die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im Wörtherseestadion zu einem Freundschaftsspiel gegen den Weltmeister Deutschland an. Das Spiel wird live in ORF eins übertragen.

Für Österreich geht es als Nummer 26 der Fifa-Weltrangliste gegen die aktuelle Nummer Eins. Trotzdem kann die Nationalmannschaft mit Selbstvertrauen im Wörterseestadion antreten. In den letzten sechs Spielen, vier davon schon unter dem neuen Trainer Franco Foda, gab es sechs Siege.

APA/Robert Jäger

Deutschland wird beim Länderspiel ohne vier seiner Stars antreten. Neben Champions-League-Sieger Toni Kroos und dem rekonvaleszenten Bayern-Verteidiger Jerome Boateng werden die Bayern-Akteure Mats Hummels und Thomas Müller von DFB-Trainer Joachim Löw geschont. Mit ziemlicher Sicherheit sein Comeback für Deutschland dürfte Manuel Neuer geben. „Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen“, sagte Löw. Neuer hatte seit vergangenem September wegen der Folgen einer Fußverletzung pausiert.

Bringt Stadion dem Team wieder Glück?

Zuletzt wurde gegen den WM-Veranstalter Rußland am Mittwoch ein 1:0 erreicht. Außerdem scheint das Wörthersee-Stadion der National-Elf Glück zu bringen: von den letzten vier ausgetragenen Spielen wurden drei gewonnen, eines ging unentschieden aus.

Was erwartet sich Trainer Franco Foda im Spiel gegen den Weltmeister? „Wir freuen uns auf das Spiel. Es ist für uns eine große Herausforderung, wir haben die letzten Spiele gut und positiv absolviert. Jetzt wird es wichtig sein, gegen die besten Nationen der Welt, Deutschland und Brasilien - einer wird für mich der kommende Weltmeister sein - mutig zu sein, dass wir aktiv sind und diese Qualitäten zeigen, die in unserer Mannschaft stecken.“

APA/Robert Jäger

Große Herausforderung für Sportpark

Für den Klagenfurter Sportpark ist die Herausforderung ungleich größer als bei anderen Spielen. Sportpark-Direktor Gert Unterköfler: „Man sieht es zwar von außen nicht so, aber wir haben eine Doppelübertragung, eine zweite Ballsporthalle, einen zweiten großen VIP-Club - wir sind auf der Westseite mit einer zusätzlichen Bande ausgestattet, also es ist sehr viel zu tun.“

In puncto Sicherheit würden bei keinem Spiel Kompromisse gemacht. Die Anforderungen seien aber auch hier höher. „Die ganze Welt schaut nach Klagenfurt, natürlich soll alles klappen“, so Unterköfler.

Rechtzeitig anreisen Um Staus und Wartezeiten zu vermeiden, sollten Zuschauer früh genug anreisen. Das Stadion ist ab 16.00 Uhr geöffnet. Geparkt werden darf nur bei den Auffangparkplätzen, wie bei der Kärntner Messe oder dem Lakeside-Park, nicht direkt vor Ort.

Sieg der ÖFB-Auswahl wäre Sensation

Für den Großteil der ÖFB-Auswahl wird es am Samstag ein Spiel gegen die „zweite sportliche Heimat“. Denn fast alle Spieler spielen oder spielten für deutsche Bundesligavereine. Das letzte Mal hat Österreich seinen Gegner Deutschland übrigens vor mehr als 30 Jahren im Jahr 1986 geschlagen, damals ging das Spiel im Praterstadion 4:1 aus. Damals war aber noch kein Spieler des aktuellen Nationalteams geboren.