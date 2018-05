Tresor aus Schule gestohlen

Unbekannte Täter sind Mittwochnacht in eine Neue Mittelschule in Lavamünd eingebrochen. In einem Büro rissen sie einen Tresor aus der Verankerung und stahlen diesen.

Die Täter brachen die Türen zur Direktion und den Klassenräumen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem versperrten Büroschrank der Direktionskanzlei rissen die Täter einen Möbeltresor heraus und nahmen diesen mit. Was sich in dem Tresor befand, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs befand sich auch eine 64-jährige Frau in der Schule, die dort in der Wohnung des Schulwartes wohnt. Die Frau wurde durch den Lärm munter und verständigte die Polizei. Als die Beamten in der Schule eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

