Liebesglück für einsamen Gänserich

Der Tod seiner Partnerin ließ den Kärntner Gänserich Martin einsam und aggressiv zurück. Lange war keine neue Gefährtin in Sicht, mit Hilfe von Radio Kärnten fand Martin nun „Lotte“ – und neues Liebesglück.

Gänse leben monogam, verlieren sie ihren Partner, trauern sie mitunter lange. Martin ist so ein trauernder Gänserich. Er lebt im kleinen Ort Unterdöbernitzen bei Kirchbach am Wölfl-Hof. Seine Partnerin starb vor ein paar Monaten und seitdem ist das Federvieh frustriert. „Er trauert und steigt mutlos umher“, sagt der besorgte Gansbesitzer und Landwirt Benjamin Martin. Früher, da sei der Martin mit seiner Partnerin gerne über den Hof spaziert, alleine fehle ihm die Lust dazu.

Wie Martin auf die Gans kam Erfolgreiche Gänse-Zusammenführung in Unterdöbernitzen

Zu langsam für die Laufenten

Mittlerweile schlug die Einsamkeit Martin stark auf die Laune, er wurde zunehmend aggressiver, schildert sein Besitzer. Martin versuchte auch, sozialen Anschluss bei den ebenfalls am Hof lebenden Laufenten zu finden. „Für die Laufenten war er aber zu langsam“, sagt Landwirt Benjamin Martin. Also blieb Martin weiter alleine.

ORF

Nur eine kleine Plantscherei mit seinem Herrl im kleinen Gartenteich konnte Martin in letzter Zeit noch trösten. Schließlich konnte der Landwirt das Elend nicht mehr mit ansehen, er begab sich auf die Suche nach einer neuen Lebensabschnittspartnerin für den Ganter.

ORF

Der Landwirt wandte sich zunächst an Margit Eder, die einige Gänse ihr Eigen nennt. „Leider konnte ich nicht aushelfen, ich will meine Gänse-Paare nicht trennen“, sagt Eder. Aber Eder hatte die Idee, sich an Radio Kärnten zu wenden. In „Guten Morgen Kärnten“ wurde sogleich kärntenweit zur Ganssuche aufgerufen. Eine halbe Stunde später war Martin auf die Gans gekommen.

ORF

Lotte musste erst ausgebrütet werden

Die Gradenegger Gansbesitzerin Gabi Lamzari meldete sich, um zusammen zu führen, was zusammen gehört. „Zum Glück hatte ich gerade Gänseeier bekommen“, sagt sie. Noch war Martins neue Partnerin also ein Ei. „Meine Hühner haben dann die Gans Lotte ausgebrütet.“ Denn schließlich, so Eder, „braucht wie der Mensch auch jedes Tier einen Partner.“

ORF

Ein Gänserich mit Schwanenhals

Vor kurzem war der große Tag gekommen, Lotte und Martin wurden einander vorgestellt. In einem Käfig, verdeckt mit einer karierten Decke, wurde Lotte von den nervösen Gansbesitzern in Martins Gehege gebracht.

ORF

Die Hoffnungen der Gansbesitzer wurden schnell erfüllt: Nach nur kurzer Skepsis näherte sich Martin dem Käfig und zeigte deutlich Interesse an der weiblichen Gesellschaft. Kaum war Lotte aus dem Käfig, verfiel der Gänserich in Imponiergehabe und plusterte sich auf. „Er nahm fast die Haltung eines Schwans ein, er muss ihr natürlich imponieren“, erzählt Landwirt Benjamin Martin.

“Hab‘ mir mehr Emotion von Martin erwartet“

Für die Zukunft des Gänsepaares ist der Landwirt guter Dinge. „Ich hab mir zwar vom Martin etwas mehr Emotion erwartet. Aber ich glaube, er hat Lotte schon ins Herz geschlossen. Es wird wohl noch ein paar Tage dauern, das ist halt so bei den Liebesgeschichten.“

ORF

Nun hofft der Gänsebesitzer auf ein Happy End: „Ich hoffe, dass sie lange zusammen bleiben. Wer ist schon gerne allein’.“