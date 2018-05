VSV verpflichtet Patrick Spannring

Die Villacher Adler haben ihre nächste Neuverpflichtung bekanntgegeben. Nationalspieler Patrick Spannring unterschreibt in Villach und wird in der kommenden Saison für den EC VSV auf Torjagd gehen.

Patrick Spannring entstammt dem Nachwuchs des EHC Lustenau und verfügt auch über eine Schweizer Lizenz. Nach zwei Jahren in der Nationalliga, in welchen er mit Dornbirn Meister und Vizemeister wurde, debütierte der Flügelstürmer 2011 in der EBEL. Ab der Saison 2011/12 folgten fünf Spielzeiten beim EHC Linz. Gleich in der ersten Saison wurde der Vorarlberger mit den Black Wings EBEL-Meister und erreichte auch in den darauffolgenden Jahren stets die Playoffs. Für die Linzer absolvierte der 27-Jährige 402 EBEL-Spiele und acht Spiele in der CHL.

Unterluggauer: „Passt in unser System“

Der VSV erwartet sich von Spannring, der auch bei der WM in Dänemark im Einsatz war, viel. "Ich bin wirklich glücklich darüber, dass Patrick sich für den VSV entschieden hat, er will sich sportlich weiterentwickeln und sieht in Villach die Chance dafür. Sein Spielstil ist sehr körperbetont und ich denke, dass er sowohl am Eis, als auch vom Charakter her perfekt in unser System passt und eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen wird“, so Head-Coach Gerhard Unterluggauer.

Status der Kaderplanung für die Saison 2018/19

Torhüter: Alexander Schmidt, Lukas Schluderbacher, Dan Bakala

Verteidigung: Nico Brunner, Jason DeSantis, Sam Labrecque, Markus Schlacher, Stefan Bacher, Bernd Wolf, Jamie Fraser

Stürmer: Niki Petrik, Kyle Beach, Christof Kromp, Philipp Wohlfahrt, Benjamin Lanzinger, Jerry Pollastrone, MacGregor Sharp, Blaine Down, Patrick Spannring