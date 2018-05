Wohnbauprojekt lässt Wogen hoch gehen

Auf einer Wiese bei Maria Saal soll eine Anlage mit acht Wohnungen gebaut werden, das Bauverfahren läuft gerade. Kritiker sagen, wird diese Anlage gebaut, dann wird der letzte „Postkartenblick“ auf den Maria Saaler Dom zerstört.

Konkret geht es um eine Wiese in der Ortschaft Ratzendorf vor Maria Saal. Diese Wiese ist bereits vor Jahrzehnten als Bauland gewidmet worden. Eine Widmung, die Kulturveranstalter und Kritiker des Projekts, Stefan Schweiger, als Sünde der Vergangenheit bezeichnet. „Die ursprüngliche Widmung für dieses Grundstück stammt aus 1977 und war eine Widmung für eine weichende Bauerntochter zur Erbsentfertigung. Damals war sicher nicht gedacht, hier irgendwann einmal einen Block aus acht Wohnungen zu bauen“, so Schweiger.

„Postkartenblick“ auf Dom wird verstellt

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass der Wohnblock die Sicht auf den Maria Saaler Dom verstellen würde, sagt Schweiger. „Jeder der hierherkommt, wird klar sehen, dass dieser wunderschöne Blick auf alle Ewigkeit zerstört werden würde, durch das Wohnbauprojekt für das es hier keine Notwendigkeit gibt.“ Laut Schweiger gebe es genug Bauland rundum Maria Saal, deshalb sei es nicht vertretbar, an dieser „höchst sensiblen Stelle“ einen Wohnkomplex zu bauen.

Der Bürgermeister von Maria Saal, Anton Schmidt (ÖVP), sieht das anders. Der Blick würde nicht verstellt werden, es handle sich um ein eingeschossiges Wohnhaus. „Es handelt sich ja nicht um ein Riesenprojekt, sondern es sind begrenzte Wohneinheiten. Ratzendorf ist relativ weit vom Ortskern entfernt, vom Dom zubauen und verstellen, kann keine Rede sein“, so Schmidt.

Wohnraum dringend benötigt

Die Gemeinde würde jedenfalls dringend leistbare Wohnungen brauchen. Man habe in den vergangenen Jahren zwei Millionen Euro in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen investiert, es sei notwendig, die Bevölkerungszahl von Maria Saal zu erhöhen, so Schmidt. Es seien daher noch weitere Bauprojekte geplant. „Eine weitere Siedlungstätigkeit wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren auch in dieser Richtung stattfinden. Das Bistum hat ja Wohngründe in diesem Bereich geschaffen“, so Schmidt.

In der Zukunft soll es eine Erweiterung der Baulandplätze in Maria Saal geben. Dieser Schritt sei notwendig, wenn eine Ortschaft wachsen will, so Schmidt. Für das kritisierte Wohnprojekt in Ratzendorf läuft derzeit das Bauverfahren. Zwei Anrainer haben Einspruch erhoben. Und auch Stefan Schweiger wird weiterhin dagegen vorgehen.