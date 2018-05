Nichtraucher-Kampagne in Lokalen

Zum Weltnichtrauchertag am Donnerstag startet das Land Kärnten eine neue Nichtraucher-Kampagne in Gaststätten. Wirte sollen eine Auszeichnung erhalten, wenn sie freiwillig zum Nichtraucherlokal werden.

„Nichtrauchen verursacht lebenswerten Raum“ oder „Nichtrauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Genuss zu“: In Anlehnung an Warnungen auf den Zigarettenpackungen soll die neue Kampagne des Landes die positiven Seiten des Nichtrauchens hervorstreichen.

Unter dem Motto „Lokalhelden machen mit“ sollen die Wirte animiert werden, das Rauchen in ihren Räumlichkeiten zu verbieten. Auf der Internetseite des Landes kann ab Freitag abgerufen werden, welche Lokale in Kärnten bereits rauchfrei sind. Lokalbetreiber, die bei der Aktion mitmachen möchten, können sich an das Land wenden.

„Nicht belehrend, sondern motivierend“

Bisher seien immer die Negativfolgen des Rauchens aufgezeigt worden, sagte Harald Pliessnig von der „Agentur Werk 1“, die die Kampagne gestaltete. Mit der neuen Kampagne solle hingegen das Positive des Rauchverzichts in den Mittelpunkt gestellt werden: „Wir wollen nicht belehrend, sondern motivierend auftreten.“

Ziel der Kampagne sei es, vor allem junge Menschen vom Rauchen abzuhalten, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ): „Junge Menschen ahmen nach. Wenn es normal ist, dass in einem Lokal geraucht wird, dann ist es auch für junge Menschen normal. Sie greifen dann vielleicht eher zur Zigarette.“

Rund 200 Lokale rauchfrei

Rund 200 Lokale sind in Kärnten bislang rauchfrei – mehr dazu in Schon 37 Prozent der Lokale „rauchfrei“. Prettner hofft, dass es bald mehr werden und lobte jene Gastronomen, die das freiwillige Rauchverbot schon umsetzten: „Das ist extrem mutig von den Wirten. Zumal es ja immer Gerüchte gibt, dass es mit dem Rauchverbot auch einen Gästeverlust gibt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.“