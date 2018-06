Baupolier mit Hang zu Achttausendern

Der 47-jährige Baupolier Hans Wenzl ist Bergsteigerautodidakt. Vor 20 Jahren interessierte er sich nicht fürs Bergsteigen. Heute hat er bereits neun der weltweit 14 Achttausender erstiegen und stand auch schon auf dem Mount Everest.

Manche Menschen gehen ihre Abenteuer ganz gelassen an, einer ist der Mettnitzer Hans Wenzl. Er ist kein Profibergsteiger der davon leben kann, sondern Baupolier. Manchmal bekomme er Ausrüstung, er habe aber keine Sponsoren, daher auch weniger Druck.

ORF

Allerdings muss er sich seine Expeditionen zusammensparen. Derzeit arbeitet er auf einer riesigen Baustelle in der Klagenfurter Innenstadt. Der gelernte Zimmermann meint, das Bergsteigen hilft ihm auf den Baustellen, er habe mehr Gelassenheit.

Hans Wenzl

Unbedarft am Großglockner gescheitert

Mit seinem Bruder zog er vor 20 Jahren zum Großglockner, um ihn zu bezwingen, und scheiterte: „Wenn ich heute jemanden sehe, der so auf den Glockner gehen will, sage ich, der spinnt. Ich war so angezogen wie heute am Bau, mit Arbeitsschuhen ohne Seil, ohne Gurt. Nebenbei haben wir gar nicht genau gewusst, auf welcher Route man auf den Glockner geht. Wir haben nur die Pasterze gekannt, noch dazu war es in der Nacht bei Mondschein.“

ORF

Ohne Sauerstoff auf den Mount Everest

Als Alpinist ist er ein Autodidakt. Neun der 14 Achttausender bestieg er schon, vor einem Jahr kam der Höhepunkt Mount Everest. Wenzl war nach Kurt Diemberger und Helmut Ortner der dritte Kärntner auf dem Everest: „Für mich war das Ziel, wenn ich es mache, nur ohne Sauerstoff. Denn mit Sauerstoff setze ich die Höhe ja automatisch 1.500 bis 2.000 Meter tiefer an.“ Er hatte Bedenken, dass es am Hillarystep einen Stau geben würde, aber er sei allein gewesen. Der erste Achttausender sei für ihn aber entscheidender gewesen, als der Mount Everest.

Hans Wenzl

Auf der Baustelle ist der Familienvater den ganzen Tag in Bewegung, das hält ihn fit. Dazu komme noch das konzentrierte Arbeiten. 2018 setzt Wenzl aus, aber 2019 soll es wieder auf einen der Achttausender. Das wäre dann Nummer zehn in seiner persönlichen Reihe.