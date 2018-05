Unwetter vermurten Haus und Straßen

In der Nacht auf Sonntag ist es im Bezirk Villach-Land zu einem starken Gewitter mit Starkregen gekommen. In Fresach wurde ein Haus vermurt, die Weißensteiner Gemeindestraße sowie die Fresacher Straße wurden zeitweise verlegt.

Während des Gewitters kam es zu einer Verklausung des „Böse Feld Baches“ in Fresach, er trat über die Ufer. Steine, Geröll und Schlamm wurden auf ein Grundstück in der Ortschaft Am Waldrain geschwemmt, drangen in das Erdgeschoß und in die Kellerräume des Wohnhauses ein. Außerdem überschwemmte die Schlammlawine die Weißensteiner Gemeindestraße auf einer Länge von ca. 30 Metern, sodass diese vorerst für den Fahrzeugverkehr nicht mehr passierbar war, meldet die Polizei.

Die FF Fresach konnte die Straße in den nächsten Stunden wieder für den Fahrzeugverkehr passierbar machen. Die Aufräumarbeiten im Bereich des überschwemmten Grundstückes und im Bereich des Baches waren in der Früh noch im Gange. Verletzt wurde hier niemand.

Fresacher Straße überschwemmt

Zum gleichen Zeitpunkt in der Nacht trat auch der Fresachbach aus seinem Bachbett aus und überschwemmte die Fresacher Landesstraße auf rund 30 Metern. Die Fresacher Landesstraße konnte von der FF Fresach in kürzester Zeit wieder für den Fahrzeugverkehr passierbar gemacht werden und wurde von der Straßenmeisterei Feistritz/Drau mittels Gefahrenzeichen in diesem Bereich zusätzlich abgesichert. Die restlichen Aufräumarbeiten auf der Fresacher Landesstraße werden am Sonntag durchgeführt werden.