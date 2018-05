Matisse, der „Maler mit der Schere“

Er hat mit der Schere gezeichnet: Mit 70 Jahren und von schwerer Krankheit gezeichnet, erfand sich der Maler Henri Matisse mit dem Scherenschnitt völlig neu. Die Künstlerstadt Gmünd zeigt einen Sommer lang das grafische Werk.

Als Künstlerstadt machte sich Gmünd in den letzten Jahren mit hochrangigen Ausstellungen einen Namen. Nach Dürer (2015), Goya (2016) und Joan Miró (2017) wird der Sommer 2018 bunt. Gezeigt werden Werke aus vier Schaffensjahrzehnten des französischen Malers, Zeichners und Bildhauers Henri Matisse.

Zeit seines Lebens war Matisse (1869 - 1954) auf der Suche nach Vollendung, gefunden hat er sie letztendlich in der Reduktion. Die Ausstellung in der Stadtturmgalerie zeichnet diesen Lebens- und Schaffensweg des Künstlers nach; mit frühen Akt- und Portraitzeichnungen der 1920er-Jahre, den stark abstrahierten Frauenporträts der 50er bis hin zu Matisse’ Spätwerk, das mit seinen Scherenschnitten als Quintessenz seines Schaffens gilt.

Von Krebs gezeichnet

Nach einer Krebserkrankung stark körperlich eingeschränkt, „zeichnet“ Matisse ab 1941 mit der Schere auf mit Gouache eingefärbten Papierbögen und arrangiert die ausgeschnittenen Formen auf großen Leinwänden. Die ob ihrer extremen Reduktion von so manchem Zeitgenossen belächelten „gouaches découpées“ gehören heute zu den einflussreichsten Werken des Künstlers.

Sie erinnern an die südliche Fauna und Flora, strahlen Heiterkeit und Lebensfreude aus. „Matisse hat hier die Formen der Natur nicht nur abstrahiert, sondern zu allgemein gültigen Zeichen verdichtet. Nicht zuletzt aufgrund ihrer reduzierten, ornamentalen Ausdrucksform sind die Scherenschnitte gerade heute von besonderer Aktualität“, so Kuratorin Julia Schuster.

Eigenes Programm für Kinder

Die Ausstellung in der Stadtturmgalerie zeigt eine Auswahl an Lithografien aus dieser Zeit, darunter (erstmals in Kärnten) auch alle Blätter aus dem Künstlerbuch „Jazz“ („das zentrale Werk dieser Technik“) in dem sich Matisse thematisch dem Leben im Zirkus widmet.

Begleitend zur Ausstellung gibt es unter dem Titel „Monsieur Matisse und seine fliegende Schere“ in der Kreativwerkstadt Gmünd ein Kunstvermittlungsprogramm für Kinder, außerdem Fachvorträge, Film-, und Literaturmatineen. Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog erschienen. Henri Matisse - Das Grafische Werk in der Stadtturmgalerie Gmünd in Kärnten - ist noch bis 30. September 2018 zu sehen.

Matisse Matineen

Samstag, 23. Juni 2018, 11 Uhr Kulturkino Gmünd: Matisse Filmmatinee „Das Malen des modernen Gartens: Monet bis Matisse“ (GB/FR 2016)

Samstag, 21. Juli 2018, 11 Uhr Kulturkino Gmünd: Matisse Literaturmatinee: Angelica Ladurner, Intendantin des Ensemble Porcia, liest Textauszüge: Louis Aragon „Henri Matisse, Roman“ (1941 - 1971) und Botho Strauß` neue Essays über Druckgrafiken von Henri Matisse (2018)

Samstag, 1. September 2018, 11 Uhr: Kulturkino Gmünd: „Mythos Südsee - Künstlerreisen zu Beginn des 20. Jahrhunderts" - die Reisen von Emil Nolde, Paul Gauuin, Max Pechstein und Henri Matisse“ von Julia Schuster/STRABAG Kunstforum

Samstag, 29. September 2018, 11 Uhr Kulturkino Gmünd: Matisse Filmmatinee „Die Großen der Moderne: Picasso/Bonnard/Matisse“, Frankreich 2014

