Brand: Kleinkind drehte Herdplatte auf

Ein zwei Jahre altes Kind hat in einem Einfamilienhaus in Wolfsberg, unbemerkt von der Mutter, eine Herdplatte eingeschaltet. Die Familie verließ das Haus, als sie zurück kam stand die Küche in Flammen.

Der Brand im Stadtteil Priel entstand am Donnerstagvormittag. Die 29 Jahre alte Mutter hatte Wäschestücke auf dem Kochfeld des Elektroherdes abgelegt. Eine der Kochplatten wurde - unbemerkt von der Mutter - vom zwei Jahre alten Kleinkind der Hausbesitzerin eingeschaltet.

Küche wurde schwer beschädigt

Die Frau verließ mit ihren Kindern in der Früh das Wohnhaus. Als sie gegen 11.00 Uhr wieder nach Hause kam, entdeckte sie den Brand. Die Frau rettete sich mit ihren Kindern ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Küche wurde schwer beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

