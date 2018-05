Mehr Platz für Feuerwehr St. Veit/Glan

St. Veit/Glan hat ein neues Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Sieben Mio. Euro wurden in eines der modernsten Rüsthäuser investiert, nun ist genügend Platz für Mannschaft und Fahrzeuge. Im alten Rüsthaus war es so eng, dass es auch zu Unfällen kam.

Schon Ende November siedelten die 70 Feuerwehrleute vom alten in das neue Rüsthaus nach Wayerfeld. Bisher lief der Probebetrieb. Das neue Feuerwehrhaus ist 2.000 Quadratmeter groß, allein die Fahrzeughalle bietet mit 1.440 Quadratmetern zwölf Fahrzeugen und acht Anhängern Platz, so Kommandant Josef Kropiunig: „Es ist für die nächsten 100 Jahre geplant, auch eine etwaige Erweiterung in den nächsten Jahren ist schon eingeplant.“

Unfälle im engen alten Rüsthaus

Am alten Standort gab es so wenig Platz, dass mehrere Löschfahrzeuge hintereinander geparkt werden mussten, was im Fall eines Einsatzes natürlich äußerst problematisch war, so Kropiunig. Die Leute seien auch beim Laufen zu den Fahrzeugen schon zusammengestoßen, es habe sogar gröbere Verletzungen gegeben, so eng sei es gewesen, sagt der Kommandant.

Neues Löschfahrzeug selbst entworfen

Nach 30 Jahren hat auch das alte Rüstlöschfahrzeug ausgedient, das neue wurde von der Feuerwehr selbst geplant und soll in Zukunft vor allem bei Verkehrsunfällen im Einsatz sein. Bei einem Fahrzeugbrand müsse der Schlauch nicht mehr von hinten nach vorne gezogen werden, sondern der Fahrer selbst gebe Schaum und Wasser vom Lenkrad aus frei. Es gebe dadurch auch mehr Sicherheit auf der Straße, so Kropiunig. Pro Jahr absolvieren die 64 Aktiven der Feuerwehr Wayerfeld 550 Einsätze, 23.000 Arbeitsstunden werden ehrenamtlich geleistet.

