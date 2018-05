Großbrand in Müllverbrennungsanlage

In der Mülldeponie und Entsorgungsanlage Tainach ist Donnerstagnacht ein Feuer ausgebrochen, eine Lagerhalle ist in Vollbrand gestanden. Es bestand die Gefahr, dass giftige Gase aufsteigen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Kurz nach 23.30 Uhr heulten in Tainach (Bezirk Völkermarkt) die Sirenen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Da sich in der Halle Müll befindet, konnte nicht ausgeschlossen werden, das giftige Gase aufsteigen.

Die Einsatzkräfte mussten deswegen mit schwerem Atemschutz ausrücken, sagte Feuerwehreinsatzleiter Franz Roscher. Der gesamte Müll musste von den Feuerwehrleuten sortiert werden, bevor er mit Wasser und einem Schaumteppich gelöscht und gesichert wurde.

150 Feuerwehrleute im Einsatz

Den 150 Einsatzkräften von neun Feuerwehren gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Firmenanlage zu verhindern. Die Löscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Schadenshöhe und Brandursache stehen noch nicht fest.