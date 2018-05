Traumberuf „Mutmacherin“

„Unmöglich ist gar nichts“ ist der Titel eines Buches und auch das Lebensmotto von Bernadette de Roja. Die 21-jährige Villacherin ist seit einem Vekehrsunfall behindert. Bernadettes Taumberuf: Für andere Betroffene will sie „Mutmacherin“ sein.

„Aufzugeben war nie eine Option“, sagt Bernadette de Roja. Die 21-jährige Villacherin wurde mit zwölf Jahren von einem Lkw angefahren. Nach dem Unfall musste sie alles wieder neu lernen, sogar das Schlucken. „Zuerst war ich im Wachkoma, danach hab ich mich peu à peu wieder hinaufgearbeitet. Kurze Strecken kann Bernadette de Roja mittlerweile wieder alleine gehen.

Auch für Bernadettes Familie kam das Aufgeben nicht in Frage. Ein Jahr verbrachte ihre Mutter mit Bernadette in einer bayerischen Spezialklinik. Jede Therapie wurde dort und auch danach ausprobiert.

Zusammenhalt ist alles

Jetzt will die Familie anderen Menschen Mut machen. Deswegen erzählte Bernadette de Roja ihre Geschichte für das Buch „Unmöglich ist gar nichts“. Denn so ein Schicksalsschlag sei für die betroffenen Familien sehr schwer, sagt Bernadettes Vater Roland des Roja: „Wir haben in der Klinik leider viele Familien gesehen, die auseinanderbrachen, in denen Familienmitglieder Alkoholprobleme bekamen.“ Den betroffenen Familien „wollen wir zeigen, dass man mit Zusammenhalt, Lebensfreude und Mut vieles bewegen kann.“

Auch um Hilfe zu bitten, lernte die Villacherin durch ihren Unfall und, das Schicksal positiv zu sehen: „Ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht, die ich ohne diesen Unfall nicht erlebt hätte.“

Buchautoren beim Bundespräsidenten

15 Autoren und Autorinnen erzählten in „Unmöglich ist gar nichts“ ihre Geschichten. Unfälle, schwere Krankheiten, Behinderung zählen zu ihren Schicksalsschlägen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie anderen Menschen Mut machen.

Kürzlich waren Autorinnen und Autoren bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen geladen. Bernadette de Roja las dabei aus dem Buch vor: „Die ständigen Wegbegleiter waren Überwindung, Fleiß, Tränen, eine Riesenportion Geduld und der Bestand des Heiligen Geistes.“

Model, Beraterin und „Mutmacherin“

„Aufgeben ist keine Option“, das bleibt das Lebensmotto von Bernadette de Roja. Derzeit macht sie die Matura, nebenbei modelt die Villacherin auch – mehr dazu in Bernadette de Roja: Model trotz Handicap. Ab Herbst will sie in Graz als „Peer-Beraterin“ tätig sein. Diese Menschen beraten andere mit ähnlichen Schicksalsschlägen. „In dieser Sparte sehe ich mich künftig. Ich will Mutmacherin sein.“