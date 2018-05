Wernberg: Feuerwehrleute retteten Leben

Am Samstagabend ist in Wernberg ein Mann beim Reparieren unter einem Auto eingeklemmt worden. Feuerwehrleute wurden zu Lebensrettern. Sie hoben das Auto nur mit ihren Händen vom Mann und setzten Erste Hilfe Maßnahmen. Der Schwerverletzte wurde in das Krankenhaus geflogen.

Ein Mann wollte Samstagabend in Wernberg im Freien sein Auto reparieren. Der 56-Jährige fuhr dazu auf eine zuvor von ihm selbst errichtete Rampe, um am Fahrzeug Reparaturarbeiten durchzuführen. Als sich der Mann auf dem Rücke liegend unterhalb des Fahrzeuges befand, rollte der PKW laut Polizei plötzlich nach vorne und kippte über das Ende der Rampe, wobei der Mann eingeklemmt wurde. Seine Freu konnte den Vorfall beobachteten und verständigte die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später eintrafen.

Der Mann wurde unter dem Motorblock eingeklemmt. Um 20.01 Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr ein. Am Unfallort führten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Föderlach und Wernberg sofort die Bergung durch. Mit bloßen Händen hoben sechs Kammeraden den Wagen vom Mann, während ihre Kollegen das weitere Abrutschen des Wagens verhinderten. Insgesamt standen 47 Feuerwehrleue im Einsatz.

„Es war sehr knapp“

Die Feuerwehrleute wurden zu Lebensrettern. Sie bargen den Mann und begannen sofort mit Erste Hilfe Maßnahmen und der Reanimation. „Er hatte bei unserem Eintreffen einen Atemstillstand. Beim Eintreffen des Roten Kreuzes hat der Mann aber selbstständig geatmet und wurde so dem Rettungsdienst übergeben. Es war sehr knapp“, so Klaus Weissensteiner, der Kommandant der Feuerwehr Föderlach. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.