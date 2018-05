Bischof Schwarz soll nach NÖ wechseln

Diözesanbischof Alois Schwarz dürfte neuer Bischof in Niederösterreich werden, berichtet die Zeitung „Kurier“ (Mittwoch-Ausgabe). Der bisherige Bischof in Niederösterreich, Klaus Küng, tritt in den Ruhestand.

Alois Schwarz ist gebürtiger Niederösterreicher und seit fast 17 Jahren Bischof der Diözese Gurk Klagenfurt. Von Bischof Schwarz gab es bisher dazu keine Stellungnahme, am Donnerstag wird der Vatikan die Bischofsernennung offiziell bekanntgeben.