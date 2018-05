Mutterkuh verletzte Altbauern schwer

Eine Mutterkuh hat am Sonntag einen 84 Jahre alten Landwirt in Mühldorf auf die Hörner genommen und schwere Stichverletzungen zugefügt. Der Altbauer wollte dem Rind eine Medizin verabreichen, als es zur Attacke kam.

Der pensionierte Landwirt ging gegen 16.00 Uhr in den Stall, um dem siebenjährigen Muttertier, das sich mit seinem Kalb frei in dem Stallgebäude bewegte, ein Brot mit eingetropfter Medizin zu füttern. Er wollte damit eine Klauenverletzung an den Hinterbeinen der Kuh behandeln. Bei der Fütterung senkte das Muttertier überraschend den Kopf und ging plötzlich auf den Pensionisten los.

Gegen Futtertrog geschleudert

Die Kuh stieß beide Hörner gegen die Beine des Pensionisten und schleuderte ihn rückwärts in den nahestehenden Futtertrog. Der schwer verletzte Landwirt konnte von seinem Sohn geborgen und in das Wohnhaus verbracht werden, wo er von der Familie erstversorgt wurde. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde der 84-Jährige vom Rettungshubschrauber „RK 1“ in das LKH Villach geflogen.

Schwere Stichverletzungen an den Beinen

Der Landwirt erlitt schwere Stichverletzungen am rechten Ober- und Unterschenkel, sowie leichte Stichverletzungen am linken Ober- und Unterschenkel. Laut der Aussage des Sohnes gegenüber der Polizei gab es mit dem Muttertier bis dahin keine Probleme. Die Kuh war im Stall abgekettet gewesen, weil sie auf Grund ihrer Klauenverletzung nur sehr schwer aufstehen konnte.