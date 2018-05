Cupfinale Salzburg gegen Graz im Stadion

Bereits zum sechsten Mal geht das Cupfinale in Klagenfurt über die Bühne. Für das Spiel am Mittwoch wurden bereits 25.000 Karten verkauft. Das Stadion bewirbt sich um eine Verlängerung der Austragung des Cupfinales.

Mit Red Bull Salzburg und Sturm Graz stehen einander in Klagenfurt die derzeit besten österreichischen Fußball-Teams im Finale des ÖFB-Cups gegenüber. Der Vertrag mit dem ÖFB läuft aus, Sportparkgeschäftsführer Gert Unterköfler sagte, man verhandle einen neuen Vertrag und hoffe auf einen Abschluss.

Parallel zum Cupfinale habe man an der Ausschreibung gearbeitet, das Stadion biete die Kapazität, die der ÖFB brauche. Es hätten sich kleinere Stadien mit 15.000 Sitzen beworben, man sehe aber, dass das nicht ausreiche, so Unterköfler. Man werde eine Kleinigkeit dafür verlangen, aber allein durch mögliche 30.000 verkaufte Karten sei das Stadion attraktiv.

ÖFB: Intakte Chancen für Klagenfurt

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold sagte, man sei in der Phase der Einladung der Angebotslegung. Klagenfurt habe intakte Chancen, eine Entscheidung werde in Juni fallen. „Für den Standort Klagenfurt spricht die Verlässlichkeit, die uns vom Land Kärnten, der Stadt Klagenfurt und dem Sportpark immer entgegengebracht wurden. Trotzdem gibt es keinen Automatismus.“

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte am Mittwoch in einer Aussendung, das Land sei an einer Fortsetzung der Austragung des Cup-Finales von 2019 bis 2022 interessiert sei. Seit 2014 habe man bewiesen, dass man ein idealer Partner für den ÖFB sei.

Daten und Fakten

Der Ankick erfolgt um 20.30 Uhr, der Einlass beginnt um 19.00 Uhr. Die Linienbusse der Stadtwerke dürfen mit einer Eintrittskarte von 17.30 Uhr bis Betriebsende gratis genutzt werden. Der ÖFB bittet um Nutzung der Auffangparkplätze und der kostenlosen Shuttledienste (Autobahnabfahrt Klagenfurt-West/Minimundus, Strandbad, Wiese gegenüber Minimundus). Ab 18.00 Uhr werden sie im Zehn-Minuten-Takt verkehren. Rund um das Stadion sind viele Straßen und Zufahrten gesperrt. Ab 20.00 Uhr gilt die Anrainerschutzzone, das Parken ist nur noch mit eigener Vignette erlaubt.

Im Stadion verboten sind: Sämtliche pyrotechnische Gegenstände, Stockschirme (Knirpse sind erlaubt), PET-Flaschen, Dosen, Thermosgefäße und Thermoskannen etc. können nicht ins Stadion mitgenommen werden, ebenso „Selfie-Sticks“.