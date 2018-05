Rückruf für Käse in Kärnten und Osttirol

Das Produkt „Bonbel Cremig & Würzig“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.05.2018 wurde zurückgerufen. Es wurde an einige Filialen in Kärnten und Osttirol ausgeliefert.

„Aus Gründen des vorsorglichen Gesundheitsschutzes“ rief die Firma Fromageries Bel Österreich das Produkt „Bonbel Cremig & Würzig“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.05.2018 am Dienstag zurück. In einer Probe des Produktes wurde das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen.

Aufgrund des möglichen Gesundheitsrisikos sollten Konsumenten den Rückruf beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren, so die Firma in einer Aussendung. Es wurden 42 Kartons mit je acht Käsestangen in wenige Filialen in Kärnten und Osttirol ausgeliefert. „Bonbel Cremig & Würzig“ mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie andere Sorten der Marke Bonbel könnten unbedenklich verzehrt werden.

Bei Symptomen Arzt aufsuchen

Listeria monocytogenes kann gesundheitsgefährdend sein und grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit hervorrufen. Konsumenten, die diese Symptome nach dem Verzehr des Bonbel-Produktes feststellen, sollten sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen, empfiehlt die Firma.

Man bedauere den Vorfall, betonte das Unternehmen am Dienstag. Der Rückruf bedeute aber nicht, dass die Gefährdung durch das Unternehmen verursacht wurde. Gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, kann der Käse zurückgegeben werden. Auch die Rückholung der Produkte aus dem Handel wurde veranlasst.