Riesiger Felssturz bedroht Straße

Insgesamt rund 300 Tonnen Gestein lösten sich am Wochenende in Gurnitz aus einer Felswand. Der Landesgeologe ordnete am Montag weitere Sicherungsmaßnahmen an, bei starkem Regen muss die Miegerer Landesstraße gesperrt werden.

Durch die herabfallenden Steine wurden Bäume entwurzelt und eine Schneise in den Wald geschlagen. Bis zu 30 Tonnen schwer sind die Gesteinsbrocken – mehr dazu in Riesiger Felsturz im Sattnitzgebirge. Von den steilen Wänden des Sattnitzuges im Bereich Gurnitz bei Ebenthal lösen sich immer wieder größere Gesteinsmassen. Es wird aber vermutet, dass der rasche Temperaturwechsel in den letzten Wochen den massiven Steinschlag begünstigte.

Miegerer Landesstraße bei Regen gesperrt

Weil die Gesteinsbrocken bei starkem Regen auf die darunterliegende Miegerer Landesstraße zu stürzen drohen, ordnete der Landesgeologe am Montag nach einem Lokalaugenschein weitere Sicherungsmaßnahmen an. Bei starken Regenfällen müsse die Straße nun gesperrt werden, sagte Manfred Juvan von der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land.

Der dortige Waldbestand könne die Felsbrocken jedenfalls nicht aufhalten, sagte Juvan. Derzeit bestehe aber keine akute Gefahr, die Straße sei normal befahrbar. Vom Landesgeologen angeordnet wurde auch, die großen Gesteinsbrocken zu zerkleinern.

Bereits im Herbst kam es hier zu einem Felssturz, schon damals wurde die darunter liegende Landesstraße mit Betonabsperrungen gesichert.