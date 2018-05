Ins Schleudern geraten: Frontalzusammenstoß

Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus St. Andrä ist Sonntagfrüh auf der Packer Bundesstraße ins Schleudern geraten und frontal gegen ein entgegen kommendes Auto geprallt. Zwei Personen wurden verletzt. Der Unfalllenker war leicht alkoholisiert.

Gegen 6.30 Uhr fuhr der Lenker auf der Packer Bundesstraße südlich in Richtung Frantschach-St. Gertraud. In Vorderlimberg kam er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw einer 45 Jahre alten Frau aus der Steiermark.

ORF

Totalschaden bei beiden Fahrzeugen

Der Lenker kam mit seinem Pkw auf die linke Straßenböschung, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Das Auto der Steirerin drehte sich um die eigene Achse und blieb schwer beschädigt stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

ORF

Unfalllenker blieb unverletzt

Der Unfalllenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Sein 26 Jahre alter Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Steirerin wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Ihr 21 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Die Verletzten wurden von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.

ORF

Ein Alkotest bei der Frau verlief negativ. Beim Lenker aus St. Andrä wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.