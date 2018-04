Wie ein Museum eine Stadt veränderte

Das Werner-Berg-Museum in Bleiburg feiert sein 50-jähriges Bestehen. Es war Keimzelle dafür, dass Bleiburg eine Kulturstadt mit vielen Facetten wurde. Zum Jubiläum wird die bislang umfangreichste Berg-Sammlung gezeigt.

In den 1930-er Jahren wanderte Werner Berg aus Deutschland zu. Mit seinen Werken wurde er der künstlerische Chronist des Kärntner Unterlandes. Und noch heute prägt sein Schaffen die Stadt Bleiburg. Riesige Planen von Bergs Holzschnitten schmücken zum Jubiläum den Hauptplatz. Es ist unübersehbar - in dieser Stadt geht es um Kunst.

Um die Bedeutung des Künstlers weithin sichtbar zu würdigen, wurden Fassaden in der Innenstadt mit Holzschnitt-Motiven von Werner Berg mittels großen Gitternetzvinylplanen gestaltet. Dieses „Hinauswachsen“ der Ausstellung aus dem Museum in den öffentlichen Raum soll auch die identitätsstiftende Bedeutung des Werkes von Werner Berg für die ganze Region unterstreichen.

Die Berg-Plane über dem Wohnzimmer-Fenster

Das Museum war vor 50 Jahren der Schneeball, der in Bleiburg eine „Kunstlawine“ auslöste. Und diese Lawine, die kulturellen Aktivitäten der Stadt, würde weiter wachsen, sagt der nimmermüde Kulturaktivist Arthur Ottowitz. Von der Kulturfreundlichkeit der Bleiburger ist er begeistert. Auch wenn das Wohnzimmer für die Jubiläumsausstellung monatelang mit einer Plane verhängt werde, „dann sagen sie noch begeistert ‚Jawohl, dann ist es halt ein bisschen dunkler.‘“

Umfangreichste Berg-Ausstellung zum Jubiläum

50 Jahre nach seiner Gründung zeigt das Werner Berg Museum den vom Künstler selbst ausgewählten und gestifteten Sammlungsbestand. Das Museum bietet einen Parcour durch mehr als 50 Jahre künstlerischen Schaffens, Bilder aus den späten 1920-er Jahren bis in die 70-er sind zu sehen. In einer Fülle, wie sie selbst Bergs Enkel und Nachlassverwalter, Harald Scheicher, noch nie gesehen hat: „So einen großen Überblick über Bergs Schaffen in einer Ausstellung gab es noch nie.“

Am Sonntag wurde das Jubiläum mit einem großen Festakt begangen, die Ausstellung ist bis Ende Oktober geöffnet. Fotos aus dem Leben des Künstlers begleiten die einzelnen Werkphasen, Skizzen lassen den Weg der Entstehung seiner Bilder und Holzschnitte nachvollziehen.

Die Landflucht des Werner Berg

Werner Berg wuchs in Deutschland in einem gutbürgerlichen Haushalt auf, nach seinem Studium in Wien und München wählte er in Kärnten ein Leben als Landwirt unter geradezu archaischen Bedingungen auf einem kleinen, hoch gelegenen Bauernhof – seinem Rutarhof. Für Berg war es der Einstieg in eine ursprüngliche, unverfälschte Wirklichkeit, die er immer wieder in seinen Werken abbildete.

